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台股下跌252點收17,969點 台積電跌5元收627元

經濟日報 / 記者黃婉軒/即時報導
台股。記者林澔一／攝影
台股。記者林澔一／攝影

台股今（22）日下跌252.2點，收在17,969.29點，台積電（2330）收盤下跌5元，收盤價627元。

俄烏緊張情勢升溫，法人表示，今日亞股普遍表現不佳，台股也不例外。今日台股盤中跌逾300點，跌破萬八大關，盤中最低一度達17,840.38點，後續稍微拉回，不斷在17,900點以上震盪。

華南投顧董事長儲祥生表示，今日台股遇外資賣超，收下影線近百點，目前看來低檔有撐，但仍須關注俄烏情勢動向，若事件盡快平息則將對股市帶來平穩，建議投資人本周秉持「停、看、聽」原則，不衝動進場。

儲祥生建議，本周還需留意油價與天然氣價格，若無大幅變動則是好的現象，投資人若持股不高，還是可趁機布局近期表現佳的標的。

今日盤中成交金額大且上漲個股有：力智、歐買尬（3687）、威剛（3260）、奇鋐（3017）、興富發（2542）等股。盤中成交金額大卻走勢疲軟者有：AES-KY，世芯-KY（3661）、矽力-KY（6415）、富邦媒（8454）、祥碩（5269）、譜瑞-KY（4966）等股。

台股

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