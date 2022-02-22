台股重挫、戰爭受惠股出列 這檔逆勢漲停

俄烏局勢緊張衝擊美股期指大跌，台股今（22）日開低走低大跌逾300點，盤面上一片慘綠，但是戰爭受惠題材股則是逆勢上漲，包括黃金概念股及生技股都有領軍指標，分析師認為，一旦出現戰爭，受惠的是武器、黃金、石油、生技等族群；台股重挫下，佳龍（9955）、金益鼎（8390）兩檔黃金概念股強漲。

俄羅斯總統普亭簽署法令承認烏克蘭東部自行宣布獨立的兩個共和國，國際油價和金價隨之上漲，美股期指則是大跌；隨著烏克蘭危機刺激避險需求，金價本月以來一路走高，紐約時間下午，金價上漲0.4%，至每英兩1,905.23美元，一度漲至1,908.34美元，創去年6月3日以來最高價位。

黃金價格上漲，黃金概念股也受到激勵，佳龍股價今日以24.9元開高後衝上漲停25.6元，股價從上周一路往上急漲，短線漲幅達51%；金益鼎以36.4元開高後走高，一度拉升至38.8元，盤中漲幅7.46%。

證券分析師張陳浩表示，俄烏緊張情況出現更多的訊息，包括美俄確定不談了，在俄國的支持下，烏克蘭東部自行宣布獨立兩個共和國，加劇與西方的對峙，包括美、英、日本等都釋出將祭出制裁等，但市場擔心的下一步會是什麼？

美股周一休市，但受到俄烏局勢緊張衝擊，美股期指大跌，台股今日一度下滑至17,840.38點，跌破季線，權值股、高價股、貨櫃股等都面臨賣壓，大盤指數盤中大跌逾300點。

張陳浩表示，戰爭打或不打，對股市來說就是個不確定因素，而且股市最怕拖，目前情況還要先退場觀望；不過，從盤面上來看，戰爭受惠題材股則是成為強勢指標，首推黃金及生技兩大族群。

張陳浩說，以戰爭概念股來說，可以涵蓋武器、黃金、石油及生技，在國際局勢緊升溫下，若發生戰爭，不受影響的就是黃金及生技，台股具黃金概念股的佳龍、金益鼎，盤中強漲，另外，生技股部分，杏國（4192）在新藥題材下拉出第二根漲停，美時由黑翻紅；此外，盤面上還有一個族群表現也搶眼，就是NFT題材股，包括霹靂（8450）、歐買尬（3687），股價也是上漲。