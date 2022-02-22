聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股跌破季線 張錫5理由喊話：趨勢不變 下跌是好買點

經濟日報 / 記者蔡靜紋／台北即時報導
烏克蘭危機升高，再度重創國際股市，台股同步走跌，盤中一度下挫逾380點，接連摜破18000點、17984點季線關卡及17900點關卡。電子、金融及傳統產業股全面下挫。 中央社
烏克蘭危機升高，再度重創國際股市，台股同步走跌，盤中一度下挫逾380點，接連摜破18000點、17984點季線關卡及17900點關卡。電子、金融及傳統產業股全面下挫。 中央社

受到烏俄情勢急遽變化衝擊，全球股市應聲大跌，台股22日早盤跟著大跌300多點、跌破季線。投信投顧公會理事長張錫列舉五大理由喊話：「不用怕，不用太擔心，趨勢不變！下跌是好買點。」五大理由分別是經驗顯示戰爭通常為短期事件、美中科技大戰更凸顯台灣科技地位、上市櫃公司將陸續公布股利政策、通膨將逐步趨緩、台股本益比不高。

他強調，他不是國際情勢專家，無法預測會不會開打，但經驗顯示，戰爭通常是短期事件，不會影響長期趨勢，僅會短期改變油價、股市走勢，「因此是股票的好買點、油的好賣點。」

對於進場策略，他建議二個方法，一是可以逢低買，二是事件結束時為另一個買點。至於看好族群，張錫表示，5G、AI、電動車、ESG、元宇宙、低軌衛星等均為長線趨勢，而趨勢就是最重要的力量。

張錫先前看好台股將上2萬點，他今天特別強調不要談指數。

元宇宙

延伸閱讀

台股量能 傳產資金逾五成

台股高價股 漲少跌多

國泰金調查 股市樂觀情緒降溫

投信、公股買超族群 搶鏡

相關新聞

台股跌破季線 張錫5理由喊話：趨勢不變 下跌是好買點

受到烏俄情勢急遽變化衝擊，全球股市應聲大跌，台股22日早盤跟著大跌300多點、跌破季線。投信投顧公會理事長張錫列舉五大理...

俄烏緊張高本益比股先砍！富邦媒跌停 創9個月新低價

俄烏情勢緊張，台股回檔，高價股面臨本益比修正壓力，今日千金股又以富邦媒（8454）跌勢最重，盤中打落跌停，來到1,005...

持有晶片金融卡 可透過網路查詢集保資料

因應金融科技趨勢及配合金管會推動零接觸金融服務，加上近來民眾受疫情影響，改採線上申請查詢集中保管有價證券資料的需求，集保...

烏克蘭危機／電金傳產齊跌 台股盤中重挫380點跌破17900點

烏克蘭危機升高，再度重創國際股市，台股同步走跌，盤中一度下挫逾380點，接連摜破18000點、17984點季線關卡及17...

IT面板報價跌勢擴大、外資估Q1恐加速下跌 雙虎齊挫

2月下旬面板報價出爐，雖然電視面板價格跌勢趨緩，但是IT面板報價的跌勢呈現擴大的情況，桌上顯示器面板及筆電面板出現補跌...

台股開低跌逾280點 紅心辣椒帶頭衝遊戲股逆勢漲

俄烏緊張局勢升溫，台股早盤一度重挫逾280點，資金轉戰遊戲類股避風險，紅心辣椒率先亮燈漲停，帶動類股價量齊揚

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。