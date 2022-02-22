台股跌破季線 張錫5理由喊話：趨勢不變 下跌是好買點

受到烏俄情勢急遽變化衝擊，全球股市應聲大跌，台股22日早盤跟著大跌300多點、跌破季線。投信投顧公會理事長張錫列舉五大理由喊話：「不用怕，不用太擔心，趨勢不變！下跌是好買點。」五大理由分別是經驗顯示戰爭通常為短期事件、美中科技大戰更凸顯台灣科技地位、上市櫃公司將陸續公布股利政策、通膨將逐步趨緩、台股本益比不高。

他強調，他不是國際情勢專家，無法預測會不會開打，但經驗顯示，戰爭通常是短期事件，不會影響長期趨勢，僅會短期改變油價、股市走勢，「因此是股票的好買點、油的好賣點。」

對於進場策略，他建議二個方法，一是可以逢低買，二是事件結束時為另一個買點。至於看好族群，張錫表示，5G、AI、電動車、ESG、元宇宙、低軌衛星等均為長線趨勢，而趨勢就是最重要的力量。

張錫先前看好台股將上2萬點，他今天特別強調不要談指數。