俄烏緊張高本益比股先砍！富邦媒跌停 創9個月新低價

俄烏情勢緊張，台股回檔，高價股面臨本益比修正壓力，今日千金股又以富邦媒（8454）跌勢最重，盤中打落跌停，來到1,005元，創9個月來新低位置，市場關注，富邦媒明日股價將進行千元關卡保衛戰。法人表示，俄烏衝突升級，全球風險性資產下跌，高本益比股先砍，加上後疫情時代，電商獲利成長紅利將逐漸退去，各國電商企業評價皆面臨壓力，今年成長性恐趨緩，加重富邦媒股價跌勢。

即便今年以來股價頻頻面臨本益比修正壓力，富邦媒對今年營運展望仍正向，並持續擴大資本支出，規劃今年將再新增五個主倉、20個衛星倉，富邦媒目前已有一座北區物流中心、13個主倉、30座衛星倉，今年底可望來到18個主倉、50座衛星倉。公司也持續強化中南部市場物流布局，南區物流中心可望在明年投入營運，中部物流中心也將在今年動工，預計2025年投入營運。

富邦媒去年營收達884億元，年成長31.5%，營運續攀高峰；EBITDA約為49.92億元，年增64.5%；合併稅前純益40.8億元，歸屬於母公司業主稅後純益32.8億元，每股盈餘（EPS）18.02元，年增68.8%。

法人預估，富邦媒今年營收將成長兩成，將站上千億元關卡，每股純益可望有22元以上的表現。