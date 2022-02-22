IT面板報價跌勢擴大、外資估Q1恐加速下跌 雙虎齊挫

2月下旬面板報價出爐，雖然電視面板價格跌勢趨緩，但是IT面板報價的跌勢呈現擴大的情況，桌上顯示器面板及筆電面板出現補跌，跌幅都超過3%，美系外資認為，第1季IT面板價格將會加速下跌，且延伸到第2季；面板雙虎友達（2409）、群創（3481）今（22）日股價雙雙下挫。

近半年來面板報價急跌，報價朝現金成本區域逼近，面板廠透過產能歲修，調整產品組合來因應，根據集邦科技資料顯示，2月下旬電視面板報價跌勢收斂， 65 吋每片均價 177 美元，月減4.3%；55 吋每片均價 110 美元，月減 1.8%；43 吋72 美元，月減2.7%； 32 吋每片均價 72 美元，約與1月下旬持平。

桌上顯示器面板2月下旬報價，21.5 吋每片均價 62.8 美元，月減6%；23.8 吋 77.6 美元，月減3.7%；27 吋86.7 美元，月減 3.3%。另外，筆電面板報價也是下滑，17.3吋均價 53.6 美元、14 吋均價 41.7 美元、11.6 吋 32.6 美元，跌幅都超過 3%。

2月電視面板跌幅雖有收斂，但IT 面板報價跌幅卻出現擴大跡象，美系外資認為，從面板報價來看，IT 面板價格在第1季將會加速下跌，且延伸到第2季，且預估平均每月將下跌4~5%到年中。

受到IT面板跌勢擴大的影響，加上台股因俄烏局勢緊張出現重挫，面板雙虎今日齊挫，友達昨日獲得三大法人同步買超，外資買超18,533張，今日以20.8元開低，一度下滑至20.35元，盤中跌幅3.08%；群創早盤以17.05元開低，一度下滑至16.65元，盤中跌幅3.18%。