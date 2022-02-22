台股跌逾300點 俄烏衝突重擊股市

台股今(22)日開低走低，10點30分左右的跌勢加大，大盤指數下跌至17,918.44點，下跌超過300點，盤勢受到俄烏局勢緊張，進而影響美股期指。

台股今日電子及傳產股同步下挫，汽車、光電、運輸、百貨等類股跌幅逾2%，成交金額大的個股中，貨櫃三雄跌幅超過3%、盤中更跌逾5%，此外，聯發科（2454）、創惟（6104）、群聯（8299）、晶豪科（3006）、華邦電（2344）、技嘉（2376）、鈺創（5351）、世芯-KY（3661）及南電（8046）等股跌幅較大，長榮航（2618）、威剛（3260）、彰源（2030）與歐買尬（3687）等股相對抗跌。

第一金投顧說，傳產類股、高殖利率、低本益比的大型股在近期相對較為抗跌，近期美股及台股波動大，加上升息循環即將開始，台股中小型成⻑股普偏弱勢，資金停泊傳產及大型股；例如，航運、鋼鐵，短線上中小型股雖可能伺機反彈的機會，仍應留意勿過度追高，宜居高思危，分散布局。

第一金投顧表示，目前台股聚焦 2022 年持續成⻑趨勢，以及2月營收等基本面選股，可持續留意展望亮眼或營收創高的投資機會。台股同步震盪之下，選股挑選產業前景佳、營收展望優、高殖利率、低本益比等族群類股逢低布局，並嚴控持股水位與風險。