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美股科技多元發展 元宇宙產業受關注

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導

新冠疫情逐步獲得控制，國泰證券發表2月投資氣象觀測站，針對全球主要股市及商品，觀察出以美國為各國企業火車頭領導下，隨著通膨上升及FED貨幣緊縮政策的走向，預期未來升息後所帶動的「美元升值」效應，將有望帶動美股走勢。

國泰證券觀察，全球股市多以美股為首，投資人需多加掌握美股的產業趨勢。其中，各產業以高科技族群表現較為突出，儘管科技產業多受到貨幣緊縮後，股市震盪的影響，但仍可關注在未來相對有發展機會的創新產業，例如輝達、亞馬遜及微軟等科技龍頭大量關注的「元宇宙」（Metaverse），其同步大幅帶動相關產業的發展，如硬體產業的AI，晶片運算、5G/6G傳輸、VR/AR、區塊鏈等，都可多加留意。根據彭博資訊預估，元宇宙產業鏈的市場規模於2024年將達8,000億美元，可望創造長期投資的契機。

國泰證券指出，元宇宙概念是指與現實世界共存平行的虛擬世界，人類化身在虛擬世界中互動，打破時間和空間限制，在遊戲、遠距會議、聽演唱會、網路購物與聚會等虛擬場合擁有沉浸式的體驗，近年來成為投資人的熱門話題。國泰證券觀察，元宇宙使用更加先進的軟硬體技術，應用在各種新科技發展上，搭建內容創作平台，為用戶提供多方虛擬體驗，同時，在未來創新題材持續多元發展下，除科技軟硬體產業外，雲端運算相關及遊戲平台也是重點產業的一環，如包含許多科技巨頭的元宇宙概念ETF等，皆有潛藏未來發展的機會。

國泰證券提醒投資人，在元宇宙創造多元投資機會下，「虛擬資產」的「實際價值」難以實際評估，投資人在操作上需更加謹慎，了解自身投資風險屬性，挑選出符合自己投資屬性的標的。此外，因近期美股指數位置偏高，股市震盪劇烈，國泰證券建議投資人在股市震盪過渡時期，以及操作風險較高的投資時，不妨可透過美股定期投資相關產業或ETF，長期投資下來平均成本、分散風險，為自己打造理想的投資布局策略。

國泰 元宇宙

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