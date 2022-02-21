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寶齡富錦22日停牌 外傳新藥「 拿百磷」大陸三期解盲

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

寶齡富錦（1760）今（21）日公告，公司因有重大訊息待公布，經證交所同意自2月22日起暫停交易。市場傳言，公司明日停牌應與新藥「 拿百磷」中國大陸三期解盲有關。

寶齡富錦所開發的腎臟病新藥「拿百磷（Nephoxil）」，為該公司歷時十多年開發的產品，並已透過全球聯盟拿下美國、日本、台灣、及歐洲等地區的藥證並銷售多年。

寶齡富錦的「拿百磷」是在2001年自美國密西根大學取得 ，最早是該校台籍教授許振興的研究成果。寶齡總經理江宗明當時評估，台灣有密度最高的洗腎人口，也是全世界腎臟病治療發展最強的地方，因此後來台灣臨床試驗的執行更是創下收案的紀錄，領先全球其他地區。

寶齡富錦的「 拿百磷」在中國大陸執行的三期臨床試驗已於去年底完成，自今年年初就傳出，這項藥品預計本季底前解盲。此外，寶齡在中國大陸的合作夥伴、山東威高為大陸最大洗腎醫材供應商，市占率高達九成，若新藥順利解盲、取證，法人估計有望提升公司未來的營運。

寶齡富錦日前並公告，該公司美國「拿百磷」之利用檸檬酸鐵治療洗腎患者之高血磷症適應症專利權屆滿，自此寶齡不需支付上億元的銷售分潤金給發明人，今年營運有望大幅成長。

寶齡「拿百磷」共有兩大適應症，分別為高血磷症與缺鐵性貧血症，在美國市場主要銷售高血磷症用藥，每年銷售額以雙位數增長。目前磷結合劑全球主要競爭對手有四家，最大對手為賽諾菲，在美國寶齡與策略夥伴市占率僅次賽諾菲居次，但在日本寶齡陣營市占率居冠。

寶齡富錦 解盲 腎臟病 洗腎

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