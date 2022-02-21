外資賣超112億 賣超這檔最多

台股今（21）日收18,221.49點，下跌10.86點，三大法人合計賣超90.71億元，其中投信及自營商買超，但外資賣超達112.17億元，統計外資賣超最高個股為華航（2610），另外，晶圓雙雄也同遭外資賣超；群創（3481）遭外資賣超，但友達（2409）則獲外資買超。

外資今日賣超前十大個股依序是華航、國泰智能電動車、新光金（2888）、聯電（2303）、群創、華邦電（2344）、元大台灣50反1（00632R）、台積電（2330）、國泰永續高股息、臺企銀（2834）等；外資賣超華航30,888張，為單日賣超冠軍，其次是賣超國泰智能電動車22,770張，賣超新光金22,019張居第三。

華航今日收在29元，下跌2.7元，跌幅8.51%，統計遭外資連二賣，投信賣超4,510張，自營商賣超2,553張，合計三大法人賣超37,951張；長榮航（2618）收在32.4 元，下跌2.6元，跌幅7.42%，但外資卻是買超610張，投信買超42張，自營商買超7,992張，合計三大法人買超8,644張。

晶圓代工雙雄也是外資賣超標的，賣超聯電21,076張，連二賣，投信買超179張，終止連十一賣，自營商買超3,304張，合計三大法人賣超17,593張；外資賣超台積電10,024張，連二賣，投信賣超7張，自營商買超329張，合計三大法人賣超9,702張，股價收在632元，下跌5元，跌幅0.78%。

外資今日買超前十大個股依序是中鋼（2002）、長榮、友達、大成鋼（2027）、大同（2371）、中信金（2891）、旺宏（2337）、華新（1605）、定穎（6251）、日月光投控（3711）等；外資買超冠軍為中鋼，單日買超39,384張，買超亞軍為長榮，買超30,931張，連五買，買超友達18,533張居第三。