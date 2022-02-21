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法人喊買長榮、目標價375元 3月上旬股利行情發動

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。圖／報系資料照
台股示意圖。圖／報系資料照

貨櫃股今（21）日齊漲，長榮（2603）漲幅最為亮眼，收在147元，漲幅3.88%，本土法人最新貨櫃航運產業報告預期，貨櫃三雄3月上旬將發動股利行情，同步給予三雄買進評等，長榮目標價再調高至375元，陽明（2609）目標價335元，萬海（2615）目標價426元。

本土法人表示，貨櫃航運產業出現缺櫃、缺船、物流供應鏈堵住的情況一直未有效抒解，預估今年及明年仍將是供不應求，貨櫃航運獲利逐年走升，看好貨櫃三雄今年獲利成長趨勢明顯。

本土法人指出，今年供不應求更加嚴重，第1季淡季遇上疫情爆發，運價仍在高點，全年展望佳，且預期3月上旬，貨櫃三雄將發動股利行情。

法人推估貨櫃三雄去年獲利，預估長榮去年EPS 45.61元，陽明EPS 47.02元，萬海EPS 42.38元；若以長榮2020年現金股利發放比重50%（EPS 4.97元，配發現金股利2.4866元）來推算，預估三雄現金股利，長榮約18.2元，陽明18.8元，萬海17元。

法人強調，貨櫃三雄今年獲利成長趨勢明顯，推升獲利的原因包括，5月1日美國線長約換約大漲，將推升下半年獲利；美國西岸碼頭工人工會（ILWU）合約將在6月底到期換約，可能進行短期罷工，罷工也將推升現貨運價。

法人表示，貨櫃三雄去年下半年運力增長，今年新船下水量大，也將推升全年獲利；除了今年獲利成長，明年的貨櫃航運展望仍強；法人認為，雖然全球物流天下大亂，但貨櫃航運形勢大好，今年將優於去年。

法人同步給予貨櫃三雄買進評等，長榮目標價375元；陽明目標價335元；萬海目標價426元。

航運股今日占大盤成交比重34.1%，長榮收147元，上漲5.5元，外資買超30,931張，投信買超2,819張，自營商買超2,348張，合計三大法人買超36,098張；陽明收在119.5元，上漲3元，外資賣超1,363張，投信賣超34張，自營商買超1,275張，合計三大法人賣超122張；萬海收195元，上漲0.5元，外資賣超7,074張。

長榮 萬海 陽明 股利 三大法人 航運股

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