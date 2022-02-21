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台股下跌10.86點 三大法人賣超90.71億元
台股今（21）日開低震盪，一度拉升至18,253.1點，由貨櫃、鋼鐵股撐盤，終場收在18,221.49點，下跌10.86點，成交量2,928.47億元；三大法人賣超90.71億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超112.17億元，投信買超19.93億元，自營商買超（合計）1.52億元，其中自營商（自行買賣）買超19.99億元，自營商（避險）賣超18.47億元。
今航運股仍是成交熱股，成交比重為34%，長榮（2603）、陽明（2609）皆上漲，但航空股漲多拉回，跌幅較重。鋼鐵族群則重啟漲勢，強漲3.29%，海光（2038）、彰源（2030）、新鋼（2032）等多檔漲停，大成鋼（2027）、中鋼（2002）更是佔成交量的前10名。而電子股成交比重降為41%，先前大漲的記憶體族群漲多回檔。終場收在18,221.49點，跌幅0.06%。
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