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鋼鐵股撐盤 台股小跌10點收18,221點

經濟日報 / 記者黃婉軒／即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照
台股示意圖。圖／聯合報系資料照

台股今（21）日下跌10.86點，收在18,221.49點，成交量2,928.47億元，台積電（2330）收盤下跌5元，收盤價632元。

台股今日仍受國際消息面影響，於平盤附近震盪。受冬奧結束影響，中國產業逐漸回溫，台股傳產族群因此受惠，鋼鐵、玻璃、造紙成今日強勢股，法人表示，傳產利多，短線仍有機會延續動能。

法人表示，由於升息、地緣政治等消息面影響，預估台股短期內仍會維持震盪格局，但仍然看好台股後勢，由於現階段處於景氣循環成長期，台股仍有機會於震盪中走高。

法人建議，由於今年股市多動盪，建議投資人在自己熟悉的市場進行投資，另外也建議投資人，可布局ETF或基金，將投資交給資訊接收快且有專業分析團隊的投信、投顧業者，可望在今年穩定獲利。

今日盤中成交金額大且上漲個股有：聯發科（2454），聯詠（3034），博智（8155），穩懋（3105），鴻碩（3092）等股。盤中成交金額大卻走勢疲軟者有：信驊（5274），力旺（3529），矽力-KY（6415），大立光（3008），世芯-KY（3661）等股。

台股

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