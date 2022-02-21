聽新聞
test
0:00 / 0:00
鋼鐵股撐盤 台股小跌10點收18,221點
台股今（21）日下跌10.86點，收在18,221.49點，成交量2,928.47億元，台積電（2330）收盤下跌5元，收盤價632元。
台股今日仍受國際消息面影響，於平盤附近震盪。受冬奧結束影響，中國產業逐漸回溫，台股傳產族群因此受惠，鋼鐵、玻璃、造紙成今日強勢股，法人表示，傳產利多，短線仍有機會延續動能。
法人表示，由於升息、地緣政治等消息面影響，預估台股短期內仍會維持震盪格局，但仍然看好台股後勢，由於現階段處於景氣循環成長期，台股仍有機會於震盪中走高。
法人建議，由於今年股市多動盪，建議投資人在自己熟悉的市場進行投資，另外也建議投資人，可布局ETF或基金，將投資交給資訊接收快且有專業分析團隊的投信、投顧業者，可望在今年穩定獲利。
今日盤中成交金額大且上漲個股有：聯發科（2454），聯詠（3034），博智（8155），穩懋（3105），鴻碩（3092）等股。盤中成交金額大卻走勢疲軟者有：信驊（5274），力旺（3529），矽力-KY（6415），大立光（3008），世芯-KY（3661）等股。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言