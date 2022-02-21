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電子股占大盤成交比重降至4成 後續還有沒有戲？

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台股今（21）日開低，電子占大盤成交比重下滑至4成左右，早盤甚至一度遭航運股超車，到底電子股後續還有沒有戲？該如何操作？（本報系資料庫）
台股今（21）日開低，電子占大盤成交比重下滑至4成左右，早盤甚至一度遭航運股超車，到底電子股後續還有沒有戲？該如何操作？（本報系資料庫）

台股今（21）日開低，電子占大盤成交比重下滑至4成左右，早盤甚至一度遭航運股超車，到底電子股後續還有沒有戲？該如何操作？法人認為，在國際局勢不明下，電子股先行觀望，部分資金可轉進傳產股，看好貨櫃、鋼鐵及資產股，也有法人表示，資金輪漲下電子股修有機會，但要避開高本益比個股。

台股早盤以18,196.4點開出，一度下滑至18,129.65點，盤中翻紅一度拉升至18,253.1點，可惜未守住紅盤，盤面上，電子股下跌，早盤占大盤成交比重一度下滑至不到4成，鋼鐵股、航運股、造紙股上漲。

市場擔心，電子股成交比重下滑，後續將如何表現？可不可以進場布局？有法人表示，由於台股電子股股價回跌較大，資金明顯從電子股轉往價值低估的傳產股，例如航空股、貨櫃航運股、散裝航運、鋼鐵及塑化股、旅遊及觀光飯店等類股。

法人提醒，提防電子股股價做頭往下的趨勢，由於中小型電子股股價做頭往下跌非常明顯，即使股價跌深會反彈，也需提防股價越盤越低，最後出現大跌；法人強調，因電子業景氣高峰往下及獲利衰退，且市場資金逐漸轉往傳產漲價股、價值低估股、高殖利率股，搶短中小型電子股被套的人越多，將來大跌風險越大。

華南投顧董事長儲祥生認為，電子股占比下滑是暫時的現象，主要是因為台股目前呈現輪漲的格局，他強調，今年電子股的走勢雖然不像去年出現大波段的上漲，但還是有機會，跌深就有機會。

儲祥生表示，可以留意跌深，業績不錯的族群，例如IC設計股，但要避開高本益比的個股。

證券分析師張陳浩表示，在國際局勢不明下，俄烏緊張局勢下，戰爭到底是會打還是不會打？牽動全球股市的表現，尤其是電子股，還要再加上美國升息的因素，在國際局勢未明的不確定因素下，電子股先行觀望。

張陳浩指出，電子股的操作難度高，可以留DRAM、ABF等族群，拉回可買，另外，部分電子股移出的資金，可布局傳產股，首選貨櫃、鋼鐵、資產股等；他強調，受惠於鎳價飆高，推升不鏽鋼股的表現，彰源（2030）、新光鋼（2031）及法人喜歡布局的中鋼（2002）等股可以留意。

電子股 鋼鐵股 台股

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