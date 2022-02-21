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這三檔航運股鎖漲停 到底誰在買？法人這麼看

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
航運股今（21）日爆量，占大盤成交比重一度超過4成，且超過電子股占大盤成交比重，盤面上，榮運（2607）、中櫃（2613）、志信（2611）開高走高直衝上漲停鎖死，尤其是榮運已是第二根漲停，市場除關注到底是誰買的？圖／聯合報系資料照
航運股今（21）日爆量，占大盤成交比重一度超過4成，且超過電子股占大盤成交比重，盤面上，榮運（2607）、中櫃（2613）、志信（2611）開高走高直衝上漲停鎖死，尤其是榮運已是第二根漲停，市場除關注到底是誰買的？圖／聯合報系資料照

航運股今（21）日爆量，占大盤成交比重一度超過4成，且超過電子股占大盤成交比重，盤面上，榮運（2607）、中櫃（2613）、志信（2611）開高走高直衝上漲停鎖死，尤其是榮運已是第二根漲停，市場除關注到底是誰買的？同時也關心貨櫃及航空股後續的表現；法人認為，榮運挾題材利多吸引市場中實戶的買盤，貨櫃股後續在雙利多題材下仍將是布局首選。

台股今日開低，盤面上資金由電子股轉往傳產股的鋼鐵、航運、造紙等類股，尤其航運股更是爆量上漲，其中，除了榮運、志信、中櫃鎖漲停之外，貨櫃三雄、散裝股也是上漲攻勢，航空股則是漲多休息，出現下跌，以成交量來看，推升航運股占比近4成，主要仍是在貨櫃股、航空股，華航（2610）、長榮航（2618）、長榮分居盤中個股成交量前三大。

榮運的營運跟長榮海運（2603）密切相關，在全球貨櫃輪搶櫃大戰下，榮運是國內最大租櫃業者，去年租櫃業務占營收比重20%，且新櫃陸續加入，將進一步推升業績，受惠於疫後旅遊機場巴士運輸、15.6萬空貨櫃出租業務、航空城周邊7.5萬坪土地開發計畫、及持有長榮、長榮航2.5萬及4.9萬張，潛在獲利高等四大題材加持，推升股價強鎖漲停。

市場則是關注，榮運、志信、中櫃的買盤，及航運股的後續該如何布局，證券分析師張陳浩認為，貨櫃股具有高獲利及高殖利率雙題材，法人目前出現空轉海的情況，買盤由航空轉進貨櫃，看好貨櫃股續航力可到3月底，主要是董事會將登場，股利政策可望推升股價，另外，3月還有年報高獲利的題材。

至於榮運，張陳浩說，推升榮運強漲的題材包括持有長榮及長榮航股票的轉投資利益，及資產概念股題材，加上股本小，吸引市場中實戶進場買進，中櫃也同樣具資產題材；另外，航運股今日出量，散裝族群也是上漲；他強調，貨櫃股仍是布局首選，航空股則先等拉回整理後再找買點。

華南投顧董事長儲祥生表示，榮運等股各有題材，且股價位階低，吸引特定中實戶的買盤進場，貨櫃三雄具有高殖利率的題材，如果配息數字高的話，將推升股價的表現，另外，2月營收表現若不差，也有助股價上漲；至於航空股可能要先整理過後再說。

長榮航 航運股 漲停

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