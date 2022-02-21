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法人：今日傳產族群表現不俗 後續看漲

經濟日報 / 記者黃婉軒／即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照
台股示意圖。圖／聯合報系資料照

台股今（21）日開低走高，盤中翻紅，最高達到18,248.23點，法人表示，本周可布局本益比較低的傳產，如鋼鐵、玻璃等族群，另外也持續看好IC設計及電動車相關產業。

華南投顧董事長儲祥生指出，雖台股大盤今日雖無特別表現，但受冬奧結束影響，中國大陸恢復產業運作，為台股傳產族群如：玻璃、鋼鐵、造紙等帶來利多，進而使今日傳產族群表現不俗，後續仍然看漲。

儲祥生表示，今日台股受上周五美股跌勢影響，開盤拉低至平盤附近，加上外資小幅賣超，預期今日台股指數恐將收黑。

儲祥生建議，由於近期股市變數仍大，投資人布局可選擇本益比較低的標的，或是從基本面選擇半導體、電子等族群。若想長期抱股的投資人則須注意Fed升息所帶來的負面影響，本益比低的公司仍然是較佳的選擇。

台股指數 本益比 儲祥生

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