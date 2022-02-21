航運股早盤占大盤成交比重近四成 長榮股價衝今年新高

台股今（21）日開低，航運股占大盤成交比重激增至近4成，超過電子股占大盤成交比重，盤面上由榮運（2607）、志信（2611）、中櫃（2613）亮燈漲停最為強勢，貨櫃股也是吸金族群，長榮（2603）居個股成交量第三大，早盤一度衝達146.5元，創今年新高，企圖挑戰去年底的高點價位。

貨櫃股挾著高獲利，高殖利率題材，虎年以來成為市場關注焦點，近期因航空股大漲，多少影響到貨櫃股的表現，今日航運股占大盤成交比重激增，榮運受惠四大題材加持，包括疫後旅遊機場巴士運輸、15.6萬空貨櫃出租業務、航空城周邊7.5萬坪土地開發計畫，加上持有長榮、長榮航（2618）2.5萬及4.9萬張，坐擁潛在獲利激勵下，上周五漲停表態，早盤再攻上漲停36.65元鎖死，追價買單逾萬張。

海運方面，根據法人最新報告，未來兩年貨櫃海運業景氣續航，合計去年、今年的獲利有望跨越6,000億元。長榮公司訂於5月30日召集股東常會，按規定下月開始受理股東提案，股息配發政策亦將出爐，集團企業股息收益備受期待；長榮早盤以143元開高，一度拉升至146.5元，盤中漲幅2.47%。

陽明（2609）以117.5元開出，一度拉升至120元，盤中漲幅1.71%；萬海（2615）以195元開出，一度拉升至200元，盤中漲幅1.02%；貨櫃股走揚，航空股休息，華航（2610）盤中跌幅4.41%，長榮航盤中跌幅3.99%。

法人表示，由於台股電子股股價回跌較大，資金明顯從電子股轉往價值低估的傳產股，例如航空股、貨櫃航運股、散裝航運、鋼鐵及塑化股、旅遊及觀光飯店等類股。