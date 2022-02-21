國泰金：今年上半年股市低點 23.1%民眾預期跌破16,000

國泰金控（2882）今（21）日發布2022年2月國民經濟信心調查，結果顯示，本土疫情升溫，景氣展望指數走低，民眾股市樂觀情緒與風險偏好皆下降。本月時事題為民眾對於2022上半年台股加權指數高低點的預期，結果顯示，近五成民眾預期2022上半年台股高點在19,000上方、認為台股低點將落在16,000以下的民眾高達23.1%。

國泰金指出，本土疫情升溫，景氣展望指數走低，民眾的大額消費意願受抑制。國發會最新公布的12月景氣對策信號維持黃紅燈，領先指標微幅下降，同步指標則上揚。

本月調查顯示，本土確診病例增加且國際地緣政治風險升溫，景氣展望指數下降至2.8 (1月：17.5)，現況指數走低至2.3 (1月：26.6)；民眾薪資上漲預期指數走降至9.2 (1月：16.2)，大額消費意願指數亦下滑至0.6 (1月：11)，賣房意願指數微降至-3.1 (1月：-3)，顯示近期國內確診病例增加開始對民眾的大額消費意願產生負面影響，但房市榮景讓民眾賣房意願仍維持高檔。

另外，82%民眾預期2022年經濟成長在2%以上，56%則認為通膨高於2%。

主計總處估計2022年經濟成長4.15%，本月調查結果顯示，民眾對於2022年台灣經濟成長率的平均預期值為3.38%，低於1月的3.44%，82%民眾認為2022年經濟成長率會達到2%以上；民眾對於2022年平均通膨預期值為2.20%，低於1月的2.24%，預期2022年通貨膨脹率高於2%的民眾比例為56%，然民眾物價上漲感受指數走升至91.9 (1月：91.1)，為2012年6月以來新高。

近期歐美股市走勢震盪，股市樂觀情緒與風險偏好皆下降。

全球疫情升溫、國際地緣政治風險緊張與主要央行收緊貨幣政策的預期，影響近期歐美股市走勢震盪。本月調查結果顯示，民眾對股市的樂觀指數走低至8.4 (1月：24.7)，風險偏好指數亦下降至14.4 (1月：19.9)。

在時事題部分為：民眾對於2022上半年台股加權指數高低點的預期。

國泰金指出，針對民眾對2022上半年台股加權指數高點會落在哪個區間的預期，本次調查結果顯示：高達26.6%的民眾認為台股指數高點將落在18,000~18,500區間，23.7%的民眾預期高點落在18,500~19,000區間，23.6%則認為落在19,500~20,000區間，僅7.8%的民眾預期高點會超過20,000，總結而言，近五成的民眾預期2022上半年台股高點在19,000上方。

針對民眾對2022上半年台股加權指數低點會落在哪個區間的預期，本次調查結果顯示，23.8%的民眾預期2022上半年台股低點將落在17,000~17,500區間，23.1%的民眾認為台股低點將落在16,000以下，19.7%的民眾則預期落在16,000~16,500區間，總結而言，逾六成的民眾預期2022上半年台股低點在17,000下方。

本項調查於2022年2月1日至7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共1萬9,523份有效填答問卷。