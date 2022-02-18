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台股下跌36.22點 三大法人買超87億元
美股四大指數重挫，拖累台股今（18）日開低，一度下挫至18,098.52點，後因貨櫃三雄盤中股價急拉，拉升指數往平盤附近靠攏，終場收在18,232.35點，下跌36.22點，成交量3,028.89億元；三大法人買超87億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超64.72億元，投信買超11.64億元，自營商買超（合計）10.63億元，其中自營商（自行買賣）買超18.2億元，自營商（避險）賣超7.56億元。
今航運指數大漲4.38%，成交比重升至35.49%，四維航（5608）、榮運（2607）等皆漲停，貨櫃三雄則重啟雄風，萬海（2615）漲幅超過6%，而航空股今稍作休息，長榮航（2618）小漲0.57%，但華航（2610）仍漲幅逾2%。記憶體族群是今電子股亮點，雖電子、半導體族群成交比重下降，但華邦電（2344）、鈺創（5351）、威剛（3260）等股價繼續點火，也是成交熱股。終場收在18,232.35點，跌幅0.2%。
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