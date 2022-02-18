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航空、觀光股撐盤 台股跌36點收18,232點

經濟日報 / 記者黃婉軒／即時報導
圖為台股示意圖。記者余承翰攝影／報系資料照
圖為台股示意圖。記者余承翰攝影／報系資料照

台股今（18）日收盤跌36.22點，收盤指數為18,232.35點，成交量3028.89億元，台積電（2330）下跌8元，收盤價637元。

台股本周重回萬八，昨（17）日雖遇俄烏衝突緊急下殺，經昨日預先反應完畢後，今日在航空雙雄華航（2610）、長榮航（2618），以及旅遊巨頭雄獅（2731）、鳳凰（5706）的帶領下，台股盤勢逐漸上揚回穩。法人表示，看好台股後勢發展，將有機會穩定走高，建議投資人可多方布局，但不追高且需彈性調整配置。

新光投信國內投資部資深協理吳文同指出，國際間兩大議題：俄烏情勢和美國升息的影響力，對台股來說，不及台灣本身產業發展的正向影響，加上台積電等多家台股支柱看好今年行情，台股接下來仍有機會在震盪中走高。

吳文同表示，各大公司接下來將陸續召開股東會，討論配息議題，料想高股息題材將先行反應，另外則是看好供需吃緊產業，像是記憶體、矽晶圓等相關產業。受惠於疫情即將解封的題材股，也有許多空間，吳文同表示，在真正開放之前都屬利多。

今日盤中成交金額大且上漲個股有：力旺（3529），力智，大立光（3008），祥碩（5269），群聯（8299）等股。盤中成交金額大卻走勢疲軟者有：信驊（5274），聯發科（2454），貿聯-KY（3665），世芯-KY（3661），矽力-KY（6415）等股。

台股 台積電

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