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老牌貿易股挾生技題材 強漲3天股價創新高

經濟日報 / 記者馬琬淳／即時報導

貿易商高林（2906）今（18）日股價持續強勢上攻，開盤股價開高，盤中攻上漲停板鎖死至20.75元，漲停及市價排隊買單超過2500張。

高林1月營收8.23億元，月增2.56%，年增35.4%，1月營收動能主要來自轉投資杏昌生技，股價於2月16日點火走強，統計至今日盤中已達三根漲停，股價創下2021年4月以後新高。

高林跨足前瞻性產業，去年分別投資從事細胞醫療業的台寶生技，自行車業的明係以及綠能產業的雲豹能源。同時自去年第三季起，以自有品牌MAGIC FLAME於美國AMAZON展開B2C電商銷售。

高林指出，旗下美之心在疫情中逆勢展店，至去年底已設立包含DELVAUX、RIMOWA、BALLY及BALMAIN等精品專櫃共16家。

漲停 生技

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