追價買盤進場 觀光類股指數盤中衝破百點、飆3個月新高

全球持續朝解封邁大步，陸續開放國境，買盤鎖定全球解封概念股，觀光股在追價買盤推升下，今（18）日持續上攻，旅行社股仍是多方力挺標的，鳳凰（5706）、山富（2743）、五福（2745）、易飛網（2734）持續大漲，另外茶飲股六角（2732）、雅茗-KY（2726）因品牌布局全球，股價也加入上漲隊伍，激勵上櫃觀光類股指數盤中勁揚2%，上市觀光類股指數盤中也一度大漲2.3%，衝破百點關卡後持續創高，來到近三個月高點位置。

全球陸續解封，除了旅行社有機會重啟境外旅遊業務，以海外市場為主的茶飲股也可望重啟海外展店動能。六角表示，雖然新冠肺炎疫情造成衝擊仍然存在，但在各國陸續恢復正常的國內經濟活動下，今年「Chatime日出茶太」海外市場展店，首季衝淨成長55家，主要展店市場以澳洲、歐美與東南亞市場為主，在全球布局的紮實基礎下，將以平均每年全球門市淨增加25-30%為目標。

六角表示，「Chatime日出茶太」今年力拼總店數目標為1,500家，旗下天恩粉圓營運表現可望同步提升，隨著兩岸因疫情而影響的經濟活動逐步減緩下，杭州瑞里營運將逐步回溫，有信心穩健重返成長軌道。

雅茗-KY旗下的Happy Lemon全球展店超過20個國家、店數超過1000家，布局200多個城市及3艘郵輪，大陸市場則覆蓋到175個城市。近兩年受疫情爆發影響，對於餐飲業帶來劇烈衝擊，雅茗-KY去年為調整轉型期，今年則期待可以挾轉機步出新局。