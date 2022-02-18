台股大跌也不怕 ABF族群早盤強勢穩盤

儘管今早盤台股一度跌幅有百點，不過早盤ABF三雄股價抗跌，欣興（3037）勁揚逾4.4%、南電（8046）、景碩（3189）均上揚1%以上，族群股價強勢穩盤。此外，PCB族群如華通（2313）、楠梓電（2316）股價也均由黑翻紅。

法人表示，像是景碩公布去年獲利大增6倍，非常搶眼，每股純益為8.56元。對於今年展望，據悉，景碩本季營收估將季減5-10%，毛利率則將來到32%。整體而言，受惠於ABF產能滿載，產能2022年將擴充30至40%，今年法人預估景碩年營收將年增20%，毛利率將上升至33%，並樂觀看待景碩的每股純益將有12-13元的水準，獲利直接超過一個股本。

法人也指出，去年產品組合中，隱形眼鏡占比為15%、PCB為5%、各界關注的ABF占比為30%、BT則為 50%。今年各項產品比重來看，ABF預估將成長40%、成長幅度相當明確，BT也將年增10%、隱形眼鏡也可望成長30%，PCB則為衰退。

景碩2022年資本支出約100億元，當中80億元在ABF產能擴充、20億元在固定支出。

載板暨PCB大廠欣興也將在2月23日舉辦第4季財務暨營運報告線上說明會，屆時公布110年度第4季財務暨營運報告。欣興先前已公布今年1月營收達到104.77億元，月增2.3%，年增40.7%，持續受惠於ABF載板市場需求暢旺與新產能開出，帶動營收創新高。