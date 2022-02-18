快訊

直播／台南出現小學生確診首例 指揮中心下午2時記者會

余苑綺恐剩2個月壽命！李亞萍暴哭：全家人都被擊垮

台股大跌也不怕 ABF族群早盤強勢穩盤

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

儘管今早盤台股一度跌幅有百點，不過早盤ABF三雄股價抗跌，欣興（3037）勁揚逾4.4%、南電（8046）、景碩（3189）均上揚1%以上，族群股價強勢穩盤。此外，PCB族群如華通（2313）、楠梓電（2316）股價也均由黑翻紅。

法人表示，像是景碩公布去年獲利大增6倍，非常搶眼，每股純益為8.56元。對於今年展望，據悉，景碩本季營收估將季減5-10%，毛利率則將來到32%。整體而言，受惠於ABF產能滿載，產能2022年將擴充30至40%，今年法人預估景碩年營收將年增20%，毛利率將上升至33%，並樂觀看待景碩的每股純益將有12-13元的水準，獲利直接超過一個股本。

法人也指出，去年產品組合中，隱形眼鏡占比為15%、PCB為5%、各界關注的ABF占比為30%、BT則為 50%。今年各項產品比重來看，ABF預估將成長40%、成長幅度相當明確，BT也將年增10%、隱形眼鏡也可望成長30%，PCB則為衰退。

景碩2022年資本支出約100億元，當中80億元在ABF產能擴充、20億元在固定支出。

載板暨PCB大廠欣興也將在2月23日舉辦第4季財務暨營運報告線上說明會，屆時公布110年度第4季財務暨營運報告。欣興先前已公布今年1月營收達到104.77億元，月增2.3%，年增40.7%，持續受惠於ABF載板市場需求暢旺與新產能開出，帶動營收創新高。

景碩

延伸閱讀

俄烏、升息兩因素影響台股 法人估萬八有撐

台股綠電元年 趨勢強、低基期 打造黃金十年

網通伺服器元月營收亮眼 該選誰？

台股重返18200點 法人：短線區間箱型整理

相關新聞

複委託交易別一頭熱 尖牙股得趁恐慌下殺逢低布

金融交易國際化已勢不可擋，自疫情以來國人積極投入金融市場，不只創造了國內航海王、鋼鐵人的傳奇故事，且透過券商複委託投資美股等國外有價證券的潮流也來勢洶洶。

董事會行情揭密 台股大戲登場 搶賺壓寶攻略

晶圓代工龍頭台積電（2330）為台股揭開董事會行情序幕！2月15日台積電董事會通過7大重要議案，其中，為了抵銷2021年發行限制員工權利新股1387張所造成的股權稀釋影響

台股早盤跌逾百點 台積電開盤跌7元

台股今(18)日開盤下跌18.1點，開盤指數18,250.37點，早盤跌逾百點；台積電（2330）開盤下跌7元，開盤價6...

台股短線熱 當沖比衝四成

俄烏情勢詭譎難測，投資人心態轉向短線操作，盤中大玩沖沖樂，帶動近日大盤當沖比重回四成大關，昨（17）日更衝高至42.5%...

投信連13買 催動作帳行情

俄烏情勢膠著，昨（17）日台股震盪壓回，盤中一度翻黑，幸好投信資金買不停，成為中流砥柱。法人認為，投信資金對台股不離不棄...

鴻海3月16日法說 財報聚焦

鴻海（2317）官網公告3 月16日召開法說會，預期法人關心議題包括去年財報、今年營運展望，還有毛利率目標、近期一連串的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。