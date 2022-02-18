台股早盤跌逾百點 台積電開盤跌7元

台股今(18)日開盤下跌18.1點，開盤指數18,250.37點，早盤跌逾百點；台積電（2330）開盤下跌7元，開盤價638元。

群益投顧說，大盤指數均線格局雖偏多，但月均線初轉下滑的牽制風險未除，短期上檔空間有限。中大型電子股在國際股市的相對基期比較下，操作難度高；應密切注意基期輪動，避免過度追高漲多高基期股。

操作上，軋空的強勢中小電可能陸續進入股價由強漲轉整理的借券單回補維持高檔整理階段。.相關環境及買盤照拂指數態勢明顯下，現階段料以傳產中小股較有操作空間。

周四(17日)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌622.24點、跌幅1.78%，那斯達克指數下跌2.88%，標準500指數下跌2.12%，費半指數下跌3.74%。

第一金投顧表示，美國總統拜登表示，雖然俄羅斯聲稱正在撤軍，但俄羅斯入侵烏克蘭的風險依舊非常高，可能會在未來幾天內發生。歐美央行官員持續釋出鷹派言論，聯準會克利夫蘭分行行長 Loretta Mester呼籲聯準會取消對利率的前瞻指引。

外資周四期貨淨空單增加1,023口至16,447口，十大交易人與特定法人合計賣出3,275口。週選支撐與壓力區落在17,800至18,600之間，P/C Ratio降至1.23，整體籌碼中性看待。近日國內外不確定性因素逐漸消除，類股輪動上漲，整體趨勢結構往良性發展。

三大法人周四集中市場合計買超201.3億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超156.6億元，投信買超25.5億元，自營商（自行買賣）買超18億元，自營商（避險）買超1億元。