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富邦期貨：區域衝突非基本面因素對股市通常影響短暫

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
散戶小台籌碼分析。 (富邦期貨/提供)
散戶小台籌碼分析。 (富邦期貨/提供)

俄烏邊境持續緊張，俄羅斯衛星通訊社報導，烏克蘭軍隊在當地周四凌晨，朝烏克蘭東部親俄分子掌控的盧干斯克人民共和國開火，恐慌指數VIX 飆漲逾 15%，資金轉進避險資產，黃金飆漲 1.56% 至 1900 美元/盎司，10 年期美債殖利率下挫至 1.964%，美股道瓊收黑逾 600 點，科技股成重災區，費半重挫 3.74%，台積電 ADR 下跌 3.11%。

俄烏衝突難解，短線在美國及歐洲政府介入下，雙方維持恐佈平衡，但對立依舊，若此情況延續，加上市場憂慮聯準會 3 月可能加速緊縮，預期台股短線仍將處於震盪，惟台股今年獲利仍穩健，預期配發高額配息可為台股提供下檔支撐，若股價急跌，反而投資價值浮現，可低分批布局，依過去經驗，區域衝突這種非基本面的因素對股市通常影響短暫。

台股 烏克蘭

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