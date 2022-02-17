台股雖遇亂流仍收漲37.1點 三大法人買超205.28億

台股今（17）日開低震盪，盤中一度翻紅拉升至18,330.63點，但盤中傳出烏克蘭開火消息，再拖累大盤指數急挫翻黑，盤面上以解封題材股表現強勢，終場收在18,268.57點，上漲37.1點，成交量3,043.32億元；三大法人買超205.28億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超159.36億元，投信買超26.79億元，自營商買超（合計）19.12億元，其中自營商（自行買賣）買超18.09億元，自營商（避險）買超1.03億元。

台股今日以18,213.3點開低，盤中高點曾拉升至18,330.63點，低點下滑至18,190.24點，主要是因盤中傳出烏克蘭向烏東親俄爭議地區開火，美股期貨急殺，且拖累台股急挫翻黑，不過，航空股、觀光股等解封題材股撐盤，指數再翻紅，終場收18,268.57點。