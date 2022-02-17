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31萬股民注意！00878 22日除息 年化股息殖利率逾6％

經濟日報 / 記者高瑜君/即時報導
近期市場波動劇烈，由於美國1月消費者物價指數（CPI）年增率達7.5%，超乎市場預期，且創下40年來新高，同時美國十年債殖利率應聲突破2%，加上聯準會官員鷹派言論，衝擊市場並導致美股下挫，而與美股連動關係緊密的台股，也不免蒙受短期波動壓力。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影
近期市場波動劇烈，由於美國1月消費者物價指數（CPI）年增率達7.5%，超乎市場預期，且創下40年來新高，同時美國十年債殖利率應聲突破2%，加上聯準會官員鷹派言論，衝擊市場並導致美股下挫，而與美股連動關係緊密的台股，也不免蒙受短期波動壓力。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影

國泰永續高股息ETF（00878）是金虎年第一檔除息的高股息ETF，於今（17）日公告實際配息金額，每受益權單位發放0.3元現金股利，以今日收盤價估算，當期股息殖利率為1.5%、年化股息殖利率為6.1%，除息日訂在2月22日，投資人最晚只要在2月21日前持有或買進，皆可參與本次配息。

近期市場波動劇烈，由於美國1月消費者物價指數（CPI）年增率達7.5%，超乎市場預期，且創下40年來新高，同時美國十年債殖利率應聲突破2%，加上聯準會官員鷹派言論，衝擊市場並導致美股下挫，而與美股連動關係緊密的台股，也不免蒙受短期波動壓力。

國泰永續高股息ETF經理人游日傑表示，回顧過往記錄，以台股而言，升息循環其實是代表景氣是更確立的，初期震盪後後續仍回歸股市多頭。此外，00878所追蹤的MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數，在2015年至2018年升息期間，其含息報酬更達31%，顯示高股息族群在升息下有助於維護資產的「購買力」。

00878聚焦高殖利率績優股，產業配置以電子為主，金融、傳產為輔，隨著年後台股資金回流、類股健康輪動下，00878也有望搭上利多。法人建議，投資人可留意結合ESG理念的高股息ETF，ESG近年深獲資金青睞，長線多頭格局不變，搭配高股息因子，有息收作為下檔保護，可提升整體投資配置的抗波動性。

根據臺灣集中保管結算所與Bloomberg資料，截至上周五（11日），00878受益人數已達310,550人，衝破31萬人大關，規模達新台幣403億元，堪稱國民存股型ETF。同時也是目前國內規模最大的ESG主題ETF，可見結合高股息與ESG的投資理念深獲股民青睞。

游日傑提醒，投資高股息ETF時有三大觀察重點：一、避免賺了股息卻賠了價差，建議投資人除關注帳面股息率以外，也要留意資本增值表現。二、考量持股周轉率與交易費用，00878具抗跌隨漲的優勢，屬於「存股型」的高股息ETF，力求降低持股周轉率及交易費用，與市場上常見另一類訴求高周轉率的「交易型」高股息ETF有明顯區隔。

三、觀察ETF的填息能力，如00878自成立以來每季皆配息，且填息率達100%，最快1天即完成填息，即便遇到去年12月市場回檔波動劇烈，00878也能在17天填息成功，是長期存股的好標的，建議投資人若想要完整參與00878每季配息及填息的機會，現在即可進場持有布局。

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