小金雞長榮航太將上興櫃＋解封題材 長榮航爆量漲停

長榮航（2618）旗下金雞長榮航太將登錄興櫃，掛牌參考價63元，加上解封題材的激勵，長榮航今（17）日開高走高，收盤前約六分鐘衝上漲停，終場收在34.8元，上漲3.15元，成交量爆出60萬9,131張，股價創下2011年1月以來的新高價。

台股今日震盪，終場收在18,268.57點，上漲37.1點，盤面上解封題材股強漲，觀光股收漲3.75%，航運股收漲1.07%，主要是航空股的帶動，航空雙雄則是大漲作收，長榮航臨收盤前衝上漲停鎖死到終場，華航（2610）收在31元，上漲2元，漲幅7.08%，成交量95萬1,608張。

長航航除了原先的解封及航空貨運雙利多題材之外，轉投資持股逾58.87%的長榮航太將在2月18日登錄興櫃，轉投資效益顯現，更推升股價強漲；長榮航太為全球前十大飛機維修公司，將爭搶國際航太維修千億元商機。

長榮航太董事長黃南宏表示，航太產業即將撥雲見日，客機復飛需求強勁，客機維修MRO需求有望跟著大爆發，長榮航太客戶訂單能見度看五到十年。