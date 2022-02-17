俄烏緊張盤中遇亂流 台股上漲37點收18,268點

台股今（17）日，由開盤18,213.30點上漲37.1點，收盤18,268.57點，台積電（2330）下跌1元，收盤價645元。

今日台股開盤走高回穩，盤中受俄烏衝突影響下挫翻黑，一度跌至18,204.45點，低點後拉回並持續在18,230點上下震盪。法人建議，投資人持股部位可維持七到八成，作中心偏多持股，因台股自去年12月至今，盤面陸續反應利空消息後皆有復甦之勢，表現韌性佳。

新光投信董事長劉坤錫指出，今早台股受俄烏衝突影響，盤中出現急殺，預測在俄烏情勢尚未明朗前，無法確定對股市影響將持續多久，但預估台股將保持在18,000點到18,300點區間盤整，後續若俄烏衝突僵持不下，聯準會的升息縮表消息影響將削弱。

今日台股尾盤由觀光、航運族群支撐，投資人可趁疫情趨緩，搶先布局解封後商機。

今日盤中成交金額大且上漲個股有：奇鋐（3017），晶碩（6491），亞德客-KY（1590）等股。盤中成交金額大卻走勢疲軟者有：世芯-KY（3661），信驊（5274），力旺（3529），矽力-KY（6415），譜瑞-KY（4966），創意（3443），瑞鼎（3592）等股。