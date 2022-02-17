迎解封商機 長榮航領軍攻上漲停

航空雙雄華航（2610）、長榮航（2618）成為虎年開春以來最熱的人氣指標，今（17）日兩檔個股開高走高，近尾盤時人氣再度出籠，盤中高檔震盪拉高，近收盤時再度出現買盤急搶，長榮航空瞬間衝漲停。

昨(16)日兩檔個股成為台股成交張數最多的前兩名，華航成交張數達48.87萬張，長榮航的成交張數達到40.2萬張，法人持續看好全球邊境放寬後的客運復甦需求，華航、長榮航客運收也將至谷底開始回升。長榮航今天高檔震盪，盤中成功攻上漲停，來到34.8元；華航的買盤也急追，盤中最高來到31.25元，漲幅達7%。

法人分析，航空客運市場被疫情困住長達2年的時間，隨著客運逐漸復飛情況下，各國邊境開放後，客運的報復性需求將會全面出籠，華航、長榮航勢必全力爭取第一波的旅遊紅利，過去兩年所累積的大型檢修將在短時間內集中爆發，可望帶動MRO的廠商急單數量增加。

航空製造業者分析，後疫情時代的航空客運復甦商機龐大，亞太地區占全球總人口55%，中國大陸、印度、以及越南與印尼等新興經濟體，將是此一地區成長的主要推手。與全球平均2.5%的 GDP 年成長相比，亞太地區 GDP 將以每年3.6%速度成長，至2040年GDP將成長一倍。最常旅行的中產階級人數將從目前的 11 億人成長至32億人，旅行次數至 2040 年更將成長近三倍。

國內的法人進一步分析，2022年航空產業前景展望樂觀，航空貨運為支撐營收、獲利成長動能，航空客運復甦才是最大亮點。今年還是看航空貨運營收占華航、長榮航的比重，推估還是會高達80%，貨運市場依照往例3月是一個傳統小旺季，上半年貨運市場還是看好，海運塞港與美西碼頭工人即將勞資協商，航空貨運的運價還是看有支撐。

下半年，隨疫苗施打率逐步上升，各國有望陸續放寬邊境管制，初期的客運復甦將逐步迎來復甦需求，推估客機復飛時機點會在今年6、7月開始，客運業務營運谷底期已過，客運的虧損將逐步收斂。