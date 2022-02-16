台股收復月線上漲279.66點 三大法人買超118.05億

由於俄國總統普亭15日同意繼續外交斡旋，且部分俄軍將在軍演結束後返回基地，舒緩美股緊張情緒，美股四大指數上漲，尤以費半反彈力道最強。台股今（16）日直接站上萬八開高，終場收在18,231.47點，上漲279.66點，收復月線，成交量2,690.2億元；三大法人買超118.05億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超84.68億元，投信買超23.32億元，自營商買超（合計）10.04億元，其中自營商（自行買賣）買超7.19億元，自營商（避險）買超2.85億元。

費半大漲逾5%，激勵台股電子股反彈上漲，記憶體族群表現強勢，晶豪科（3006）、鈺創（5351）皆攻上漲停板，華邦電（2344）漲幅超過5%。權值股台積電（2330）、聯發科（2454）、台塑（1301）等帶頭拉升大盤指數，台積電上漲13元，收646元，漲幅2.05%，航空雙雄今日續強，不過長榮航（2618）尾盤漲幅收斂，上漲1.28%。終場收在18,231.47點，漲幅1.56%。