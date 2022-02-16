台灣特別股與可轉債 掌握投資抗震組合

近期台股景氣位於復甦氛圍，搭配5G、智慧物聯網等相關產業應用，推升台股基本面優勢加溫、本益比返回至過去五年中間值，企業獲利面也築底攀升，海內外資金依舊青睞台幣資產；惟因烏、俄國際關係緊繃及美國聯準會收緊資金，市場高檔震盪頻繁。凱基投信表示，對於有興趣布局台幣資產又希望提高抗震度的投資人來說，建議可利用多重資產型基金的配置組合，有助降低台幣資產的波動性。

凱基臺灣多元收益多重資產基金經理人李奇潭表示，疫情後台股景氣仍為復甦，但復甦速度漸趨緩和，評估目前基期偏高，企業獲利成長性將受到個股差異化而日益顯著，目前雖仍看好多數成長性明確及能見度高的產業，但在預期投資難度增加下，建議可透過納入「台灣特別股、台灣可轉債」等台幣資產的多元投資組合，相對可降低長期投資的波動度，也有機會提高收益的穩健性。

李奇潭表示，根據過去經驗比較各類資產，台股加權指數年化波動度逾14%相對較大，反觀台灣特別股、台灣可轉債這兩類資產的年化波動度在3~4%水位，介於全球綜合債與全球高收益債之間，呈現波動度較低且穩健度較高的表現；若進一步布局台灣特別股資產，相對可擁有較高配息率及較低股價波動度，這不僅吸引多數法人機構的資金參與，也可望為投資人爭取特別股類似債券的固定配息特性，有助提高資產的收益品質。

凱基臺灣多元收益多重資產基金經理人李奇潭表示，根據過去經驗，這幾年市場遇上多空訊號之際，例如聯準會升息、中美貿易衝突、新冠肺炎爆發等事件，多次觀察台股大盤跌幅較大，進場投資台股資產的投資人相對須承擔波動度變化；若在資產配置中納入台灣特別股進行投資時，在各事件周期間的表現相對於台股加權指數抗震，有助強化資產的下檔保護能力。

更進一步，若在資產配置中搭配台灣可轉債，利用可轉換公司債的特性，也就是可轉換為發行公司股票的債券，當股市震動劇烈時，可先享有類債券的下檔面額保護機會，作為底部支撐力道；當股價上漲時轉換為股票增加價值，也有機會伴隨增值而獲取資本利得，是相對具有彈性的操作方式。

展望後市，李奇潭表示，通膨、疫情、國際局勢將持續牽動今年的市場走勢與波動幅度，台股市場也須多加留意，建議投資人不妨透過彈性配置台幣資產的多重資產型基金，特別是投資組合中具備「台灣特別股、台灣可轉債」之投資標的，有助強化下檔防護力，亦可適度參與台股資本市場的成長機會。