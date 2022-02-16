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台股大漲279點收18,231點 台積電上漲13元
台股今（16）日開盤即衝上萬八，來到18,109.17點，終場上漲279.66點，收盤18,231.47點，台積電（2330）上漲13元，收盤價646元。
台股今日盤中最高達到18,223.59點，華南投顧董事長儲祥生表示，台股上揚趨勢短線仍有機會持續，投資人可擇股布局，但切勿壓買。
群益投顧協理曾炎裕表示，由於俄烏情勢趨緩，舒緩美股緊張情緒，美股反彈進而帶動台股上揚，以上周跌深的IC設計族群今日反彈力道最大，預期台股揚升走勢將逐漸回到震盪之前的穩定狀態，除此之外，最與台股息息相關仍是美國升息動作，將於下個月16日公布第一次升息幅度，投資人須多加關注，也隨時調整資金水位與投資布局。
今日盤中成交金額大且上漲個股有：世芯-KY（3661），力旺（3529），譜瑞-KY（4966），AES-KY，矽力-KY（6415），瑞鼎（3592），大立光（3008）等股。盤中成交金額大卻走勢疲軟者有：富采，高端疫苗（6547），祥碩（5269），台勝科（3532），同致（3552），華立（3010），中美晶（5483）等股。
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