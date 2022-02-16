外資加碼回流 強勢股短線仍有空間

台股今（16）日開盤18,109.17點重新站上萬八大關，盤中最高點來到18,223.59點。法人表示今日強勢股後勢看漲，投資人可著手短線佈局。

華南投顧董事長儲祥生指出，昨（15）日由於俄烏情勢緩和，美股反彈，道瓊指數上漲1.22%，費半指數漲幅達到5.47%，台積電（2330）ADR漲幅將近4%，漲勢猛烈，而國際油價、金價相繼下跌，皆牽動台股反彈趨勢。

儲祥生表示，美股外資加碼回流，今日IC設計類股，如：世芯-KY（3661），鈺創（5351）等表現佳，而航運類股則以航空族群表現較為突出，貨櫃族群漲幅則不及前二者。

儲祥生預測，短線而言，強勢股仍有機會上揚，投資人可做短線少量布局，但美國通膨對於市場來說仍是不定時炸彈，因此建議投資人不要壓買，宜保守操作。