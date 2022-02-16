藥華藥漲停！這家食品股是大股東 股價跟著噴

藥華藥仲裁案免賠48億，今（16）日股價一開盤就漲停鎖死，超過5,500張的買單排隊等著買，藥華藥股東宏亞也跟著大漲，跳空以漲停26.95元開出後鎖死，漲停及市價追買單達4,763張。

藥華藥宣布，針對德國法蘭克福高等法院駁回公司撤銷仲裁判斷之訴一案，經委任的德國律師，以電郵告知德國聯邦最高法院以終局確定裁定，藥華藥與AOP仲裁案獲德國聯邦最高法院終局確定裁定，藥華藥不需支付原仲裁判斷約新台幣48億元的賠償及利息等費用；藥華藥今日以漲停272.5元開出後鎖死，漲停及市價買單達5,583張。

老牌食品廠宏亞，擁有國民經典零食「77乳加」、「大波露巧克力」和威化餅「新貴派」等品牌，同時也是藥華藥的股東，持有藥華藥約1.3%股權；在藥華藥漲停鎖死的同時，宏亞早盤也是大漲，以26.95元漲停開出後鎖死，一舉站上5日線、月線、季線。