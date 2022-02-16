智邦中國大陸廠因疫情停工 股價逆勢漲

網通大廠智邦（2345）子公司昊陽天宇配合中國大陸政府防疫政策停工，影響2月營收約5%。雖有停工陰霾，但智邦今日股價受惠大盤拉抬，逆勢上漲逾4%，股價回到270元以上。

智邦公告指出，中國大陸廠子公司昊陽天宇所在地的深圳市寶安區石岩街道的其他公司發現確診案影響，配合地方政府要求，石岩街道內所有工廠暫時停工。

智邦表示，預計2月產量減少10%，預估對2月營收影響5%，後續復工後，將以加班方式補回產能，以因應客戶訂單需求，預估對全年財務、業務無重大影響。

近年智邦積極擴大全球生產佈局，回台擴增產線，目前高階交換器等產品都在台灣生產基地生產，中國大陸廠有19條生產線，以因應當地市場需求及中低階產品為主，目前中國大陸生產基地占整體產能約35%，貢獻營收則低於35%。

而今日外資也針對智邦提出新研究報告，美系外資指出，智邦深圳工廠因疫情關閉，但可望在本周末恢復生產，整個停工事件應可控，只要有充足的零件供應，智邦可望透過3月的產能來調正並彌補需求，預估第1季及全年營收維持預期，預估第1季營收將年增13%，季減約13%，因此重申「買進」評等，目標價上看332元。