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股市退燒了？日成交量縮水 1月證交稅較去年同期大減18%

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導

主計總處發布國情統計，今年1月全國賦稅收入實徵淨額2032億元、年增8.4%，主要是綜所稅、營業稅及營利事業所得稅增加最多。另外在計入部分遞延入帳稅款後，去年110年全年賦稅收入實徵淨額增加293億，總數2兆8742億元，較109年增加19.8%、4755億元。

主計總處表示，根據財政部初步統計，111年1月全國賦稅收入實徵淨額全國賦稅收入實徵淨額2032億元、年增158億元（8.4%)。主要稅目實徵淨額與去年同月相較，以綜合所得稅、營業稅及營利事業所得稅增加較多，其中綜合所得稅年增32.0%(+93億元)，主因今年農曆春節連假較去年提早(落在 1 月底)，年終獎金扣繳稅款提前入帳，加以房地合一課徵所得稅及盈餘分配所得扣繳稅款增加所致。

營業稅則因國內產銷活動穩定，進口礦產品、電子零組件、基本金屬及其製品等稅額增加，以及適用外銷零稅率之營業人申請退稅增

加之交互影響下，增加8.0%(+67億元）。營利事業所得稅更加1.8倍（31億元），主要是因為採特殊會計年度公司之自繳稅款增加，以及去年有大額退稅所致。

1月較去年同月減少的主要稅目為證券交易稅及貨物稅，其中證券交易稅減17.8%(-38億元），主因上市櫃股票平均每日成交值 3482億元，年減18.8%（上年同月為4287億元），且交易日數也較去年同月減少2天。貨物稅則因汽、柴油貨物稅調降，減少9.1%（-12億元） 。

所得稅 稅款

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