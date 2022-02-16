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藥華藥仲裁案免賠48億 股價漲停、逾5,000張排隊等買

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
藥華藥董事長詹青柳（中）。藥華藥／提供
藥華藥董事長詹青柳（中）。藥華藥／提供

藥華醫藥（6446）與AOP仲裁案獲德國聯邦最高法院終局確定裁定，藥華藥不需支付原仲裁判斷約新台幣48億元的賠償及利息等費用，藥華藥今（16）日以漲停272.5元開出後鎖死，漲停及市價買單達5,535張。

藥華藥宣布，針對德國法蘭克福高等法院駁回公司撤銷仲裁判斷之訴一案，經委任的德國律師，以電郵告知德國聯邦最高法院以終局確定裁定，藥華藥不需支付原仲裁判斷之賠償及利息等費用。

藥華藥表示，在去年10月21日被告知，與歐洲合作夥伴AOP之間的商業仲裁案，被國際商會國際仲裁院（ICC）最終仲裁判斷，需賠償1.42億歐元（約新台幣48.2億元）及135萬歐元（約新台幣4,500萬元）仲裁費。

藥華藥指出，經公司委任的德國律師以電郵告知，關於德國法蘭克福高等法院駁回公司撤銷仲裁判斷之訴一案，德國聯邦最高法院以終局確定裁定撤銷原仲裁判斷結果。撤銷原仲裁的結果有兩項：一是藥華藥應支付AOP公司1.42億歐元及以基礎利率外加5%計算之利息（起算日期為2019年8月14日）；二是藥華藥應支付AOP公司仲裁費用135萬3,976.63歐元。

藥華醫藥 德國

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