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台股早盤漲逾200點重返萬八 台積開盤上漲12元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股。本報資料照片
台股。本報資料照片

台股今(16)日開盤上漲157.36點，開盤指數18,109.17點，早盤一度漲逾200點；台積電（2330）開盤上漲12元，開盤價645元。

群益投顧說，國際變數太多導致投資人觀望，量縮則大盤在月季線附近整理。俄烏衝突和3月Fed升息確定前，大盤將趨向區間震盪、個股表現為主，保留部分資金待大盤站穩月線再積極進場，其餘資金則區間操作，買跌不買漲。戰爭和通膨疑慮消除前，傳產原物料、高殖利率概念可望優於高估值電子股，反之，資金將重回電子股。此外，仍留意投信買超股因籌碼相對安定。

周二(15日)美股四大指數收盤：道瓊指數上漲422.67點、漲幅1.22%，那斯達克指數上漲2.53%，標準500指數上漲1.58%，費半指數上漲5.47%。

富邦期貨說，烏俄地緣政治局勢緩和，市場緊張情緒下降，油價自高點下滑 3.5%，金價回落，美國 10 年期公債殖利率跳升，科技反彈勁揚，道瓊收紅 422 點，結束連續三個交易日跌勢，那指大漲逾 2.5%，費半飆漲近 5.5%，台積電 ADR 漲3.97%。

統一期貨說，外資周二現貨賣超162億，期貨淨空單減少4,754口至16,391口，十大交易人與特定法人合計買進1,614口。週選支撐與壓力區落在17,000至18,200之間，P/CRatio升至1.06，整體籌碼中性看待。

三大法人周二集中市場合計賣超182.4億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超162.3億元，投信買超19.8億元，自營商（自行買賣）賣超12.2億元，自營商（避險）賣超27.7億元。

台積電 期貨

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