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野村看好半導體銷售 首選台積電、目標價850元

經濟日報 / 記者張瀞文／台北即時報導

全球半導體銷售去年成長26.2%，受惠各項電子產品需求持續增加。野村預估今、明兩年各成長8.8%、3.2%，在台系相關晶圓代工股中，首選台積電（2330）（買進），對聯電（2303）及世界（5347）則是中立看待。

SIA/WSTS統計顯示，全球半導體銷售去年12月仍持續強勁，年成長率高達32.6%，還高於11月的30.5%年成長率。其中，記憶體12月的銷售成長率達63%，主要成長動能來自於動態隨機存取記憶體（DRAM）。在2021年全年，全球半導體銷售成長26.2%。

野村對今、明兩年全球半導體銷售的預估成長率維持不變，分別為8.8%及3.2%。由於2020年、2021年及今年上半年的成長動能強勁，進入今年下半年，成長動能將減弱。不過，晶片短缺、疫情、全球經濟等不確定因素仍多，因此今年也可能出現循環性需求高峰，讓預測變得更困難。

野村對台積電仍維持買進的投資評價，目標價則是850元，主要是因為長期成長前景突出。今年年初，法人已經提升對於台積電的預期，但台積電的元月法說仍強勁擊敗市場預期。

野村強調，在整個大中華區，台積電可能是唯一一家未來數年年平均複合成長率（CAGR）能上看20%的半導體公司，尤其是在對景氣循環疑慮升高的環境。野村調高台積電今明兩年的獲利預估成長率，以明年的獲利來估算，本益比為24倍，低於最高時的28倍。如果以台積電2023年的獲利來估算，則本益比為18.5倍。

至於世界及聯電，野村則是給予中立的評價。野村在本月對世界維持中立的評價，目標價也維持在136元不變，世界去年第4季的獲利高於野村預期。至於聯電，野村在元月時從買進調降評價到中立，目標價從80元調降到70元，主要是因為在能見度變得更清楚之前，股價都可能在區間整理。

台積電 半導體 聯電

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