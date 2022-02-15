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飲料廠追單 瓶用酯粒旺季提前到

經濟日報 / 記者李宜儒/台北即時報導

油價一漲，萬物齊跟漲，國際飲料大廠紛紛預期後續原物料價格將持續走揚，因此提前追單瓶用酯粒，據了解，因應PTA、EG等原物料走揚，瓶用酯粒近期報價已先行調漲10%，包括遠東新（1402）、新纖（1409）、力麗（1444）等相關供應商都直接受惠。

另外一個推升客戶拉貨的關鍵因素是船運狀況，廠商表示，畢竟目前船運還是吃緊，加上很多瓶用酯粒也是要出到國外，因此客戶在穩定貨源的狀況下，搶單的狀況自然就會發生。

廠商表示，市場有一種追漲不追跌的心理效應，隨著國際油價大漲，客戶對於後續的原物料看法也趨向上漲，因此就會提前追單，畢竟誰也不想買到貴的原料，所以只能先追單再說。

一般來說，瓶用酯粒客戶的下單高峰期，多是從第2季開始，延續到第3季，也就是飲料的銷售旺季。但是今年狀況比較不同，因為油價短線實在漲太多，推升相關原物料PTA、EG等報價也跟漲，廠商表示，因為國際油價由每桶80美元漲至接近每桶100美元，連帶PET原料成本已有先前約12月初到近期，平均每公噸漲了200美元，因此報價調漲10%，基本上只是反映成本的增加而已。

國際油價 原物料

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