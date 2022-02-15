聽新聞
test
0:00 / 0:00
再創新高！台積電去年員工分紅總額逾712億 每人平均可領124萬
台積電（2330）今(15)日召開董事會，7大重要決議當中備受關注的是台積電員工分紅，台積電董事會核准2021年員工業績奬金與酬勞（分紅）總計約新台幣712億290萬元，總額再創歷史新高，較2020年度的695億637萬元年成長約2.4%。
台積電說明，董事會核准2021年員工業績奬金與酬勞（分紅）總計約新台幣712億290萬元，其中員工業績奬金約新台幣356億145萬元已於每季季後發放，而酬勞（分紅）約新台幣356億145萬元將於今年七月發放。
台積電並未公布員工平均領取金額，不過台積電去年員工總體人數持續成長，總規模估計約5.7萬人，換算平均每名員工可領約124萬元，相較前一年度平均值約139萬元略降，仍維持歷史次高，至於個別員工實際領取數字仍看個別員工績效而定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言