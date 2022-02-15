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再創新高！台積電去年員工分紅總額逾712億 每人平均可領124萬

經濟日報 / 記者尹慧中／台北即時報導
圖為台積電南科廠區。記者劉學聖／攝影
圖為台積電南科廠區。記者劉學聖／攝影

台積電（2330）今(15)日召開董事會，7大重要決議當中備受關注的是台積電員工分紅，台積電董事會核准2021年員工業績奬金與酬勞（分紅）總計約新台幣712億290萬元，總額再創歷史新高，較2020年度的695億637萬元年成長約2.4%。

台積電說明，董事會核准2021年員工業績奬金與酬勞（分紅）總計約新台幣712億290萬元，其中員工業績奬金約新台幣356億145萬元已於每季季後發放，而酬勞（分紅）約新台幣356億145萬元將於今年七月發放。

台積電並未公布員工平均領取金額，不過台積電去年員工總體人數持續成長，總規模估計約5.7萬人，換算平均每名員工可領約124萬元，相較前一年度平均值約139萬元略降，仍維持歷史次高，至於個別員工實際領取數字仍看個別員工績效而定。

台積電 新台幣

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