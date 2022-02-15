台積電董事會拍板七議案 逾356億元員工分紅7月發放

台積電（2330）今(15)日召開董事會，重要決議包含7項，其中去年逾356億元員工分紅預計今年7月發放。

台積電說明，今日董事會核准 2021 年營業報告書及財務報表，其中全年合併營收約為新台幣 1 兆 5,874 億 2,000萬元，稅後淨利約為新台幣 5,965 億 4,000 萬元，每股盈餘為新台幣 23.01 元。

第二、 核准配發 2021 年第四季之每股現金股利 2.75 元，其普通股配息基準日訂定為 2022 年6 月 22 日，除息交易日則為 2022 年 6 月 16 日。依公司法第一六五條規定，在公司決定分派股息之基準日前五日內，亦即自 2022 年 6 月 18 日起至 6 月 22 日止，停止普通股股票過戶，並於 2022 年 7 月 14 日發放。此外，台積公司在美國紐約證券交易所上市之美國存託憑證之除息交易日亦為 2022 年 6 月 16 日，與普通股一致。台積公司美國存託憑證之配息基準日訂為 2022 年 6 月 17 日。

第三、 核准 2021 年員工業績奬金與酬勞（分紅）總計約新台幣 712 億 290 萬元，其中員工業績奬金約新台幣 356 億 145 萬元已於每季季後發放，而酬勞（分紅）約新台幣 356 億145 萬元將於今年七月發放。

四、 核准資本預算約 209 億 4,417 萬美元（約新台幣 5,550 億 1,775 萬元），內容包括：1.建置及升級先進製程產能；2. 建置成熟及特殊製程產能；3. 建置先進封裝產能；4. 廠房興建及廠務設施工程；5. 2022 年第二季至第四季研發資本預算與經常性資本預算。

第五、 台積電董事會核准於不高於新台幣 600 億元（約22.6 億美元）之額度內在國內市場募集無擔保普通公司債，並核准於不高於10 億美元之額度內，於台灣國際債券市場募集美元無擔保普通公司債，以支應產能擴充及/或污染防治相關支出之資金需求。

第六、台積電董事會核准為吸引及留任公司高階主管及關鍵人才，並將其獎酬連結股東利益與 ESG（環境、社會、公司治理）成果，核准發行 2021 年限制員工權利新股共 1,387 仟股；鑒於上述發行限制員工權利新股將增加流通在外股數，為抵銷其所造成之股權稀釋影響，同時核准

通過自集中交易市場買回相同股數之公司股份並將辦理註銷。此外，亦核准發行不超過普通股 2,960 仟股之 2022 年限制員工權利新股案，並將呈送 2022 年股東常會核准。

七、 台積電董事會核准召集 2022 年股東常會，並訂於 6 月 8 日上午九時假新竹國賓大飯店（新竹市中華路二段 188 號 10 樓）舉行。