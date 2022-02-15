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玉山金去年獲利創新高 市場估每股配1.3元股利

經濟日報 / 記者楊筱筠／台北即時報導

玉山金控今（15）日舉行2021年第4季法說會，玉山金子公司玉山銀董事長黃男州指出，今年玉山金股利政策仍維持過往股利平衡政策，不評論玉山金股價，但認為升息因素的確對金融業是正面。

玉山金過往股利政策維持一半的標準，一半現金股利、一半股票股利，如果比照去年盈餘分配率85.3％發放，玉山金2021年稅後EPS為1.54元，估計玉山金控今年將可配發1.3元，分別配發0.65元現金股利以及0.65元股票股利，將可望高於去年的1.22元股利。

如果以玉山金控今日收盤價30.25元計算，現金殖利率估可落在2.15％附近，較往年為低。

對於玉山金控股價再度站上30元，是否滿意？黃男州指出，無法評論股價，但整體觀看，升息議題的確有利於金融業，假設利率升高，銀行與金融業獲利的確會有加分效果，國際上也是類似發展。

黃男州指出，玉山金去年稅後純益205.7億元，年成長14.1％，獲利創下歷年新高，金控每股稅後EPS為1.54元。

但玉山金1月自結稅後年減12.1％，今年獲利是否會有成長壓力？黃男州表示，主因美國十年期公債利率變動，資產評價難免受到影響。

玉山金總經理陳美滿表示，今年受惠升息議題，外幣放款以及整體表現應該都會不錯，但台幣放款程度可能沒那麼大，玉山金今年1月獲利主要是受到提存影響，黃男州指出，1月放款成績相當好、成長393億元，相較平均每月成長120到150億元放款，成長相當多，因此提存增加了2、3億元，因此也造成1月無法即看到很好的成績。

此外，陳美滿指出，玉山金相當重視高端理財，可看出今年度越後面月可以期待；對於ESG Loan是否會賠錢？但假設用另一個角度來看，企業對於碳中和碰到相當大困難，包括歐洲2023年要課碳稅，陳美滿指出，這一塊是主要經營與顧客關係，

黃男州則指出，今年放款預期成長率估8到10％，估計成長可以超過1,500億元。

玉山金控 股利 黃男州

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