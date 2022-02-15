外資賣超162億 這3檔合計遭倒貨82,302張
台股今（15）日表現虎頭蛇尾，盤中翻紅一度拉升至18,085.91點，收復萬八大關，可惜午盤過後賣壓加重，終場收在17,951.81點，下跌45.86點，三大法人合計賣超182.32億元，其中外資賣超162.21億元，統計外資賣超前兩大都是面板股，合計群創（3481）、友達（2409）、彩晶（6116）三檔遭外資賣超82,302張。
台股今日收黑，三大法人中僅投信買超19.85億元，外資及自營商都是賣超；統計外資賣超前十大個股中，面板雙虎分居冠亞軍、金融股有4檔，另外，中鋼（2002）入列，遭外資賣超10,336張。
外資今日賣超前十大個股依序是群創、友達、開發金（2883）、新光金（2888）、中信金（2891）、元大金（2885）、中信中國高股息（00752）、中鋼、富采、緯創（3231）等；外資賣超冠軍為群創，單日賣超51,800張，其次是賣超友達26,804張，外資賣超第三大為開發金，賣超18,129張。
晶圓代工股也同步遭外資賣超，外資賣超聯電（2303）7,958張，連四賣，另外，投信賣超3,309張，自營商賣超863張，合計三大法人賣超12,130張，聯電今日收在53.5元，上漲0.5元，漲幅0.94%。
台積電（2330）今日收在633元，下跌4元，跌幅0.62%，外資賣超台積電7,830張，連二賣，投信買超310張，自營商賣超325張，合計三大法人賣超7,845張；另外，彩晶同樣遭外資賣超3,698張，連四賣。
外資今日買超前十大個股依序是長榮航（2618）、華航（2610）、華通（2313）、期街口布蘭特正2、華邦電（2344）、大同（2371）、欣興（3037）、玉山金（2884）、和益（1709）、大成鋼（2027）等；外資買超長榮航25,890張最多，其次是買超華航22,591張，買超華通14,051張居第三大。
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