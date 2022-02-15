快訊

嘲諷混合戰？烏克蘭「戰時總統」的216大戰迷霧

紙業大廠榮成二林廠竄無名火！燃燒面積約300坪 23輛消防車搶救

外資賣超162億 這3檔合計遭倒貨82,302張

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照片
台股示意圖。聯合報系資料照片

台股今（15）日表現虎頭蛇尾，盤中翻紅一度拉升至18,085.91點，收復萬八大關，可惜午盤過後賣壓加重，終場收在17,951.81點，下跌45.86點，三大法人合計賣超182.32億元，其中外資賣超162.21億元，統計外資賣超前兩大都是面板股，合計群創（3481）、友達（2409）、彩晶（6116）三檔遭外資賣超82,302張。

台股今日收黑，三大法人中僅投信買超19.85億元，外資及自營商都是賣超；統計外資賣超前十大個股中，面板雙虎分居冠亞軍、金融股有4檔，另外，中鋼（2002）入列，遭外資賣超10,336張。

外資今日賣超前十大個股依序是群創、友達、開發金（2883）、新光金（2888）、中信金（2891）、元大金（2885）、中信中國高股息（00752）、中鋼、富采、緯創（3231）等；外資賣超冠軍為群創，單日賣超51,800張，其次是賣超友達26,804張，外資賣超第三大為開發金，賣超18,129張。

晶圓代工股也同步遭外資賣超，外資賣超聯電（2303）7,958張，連四賣，另外，投信賣超3,309張，自營商賣超863張，合計三大法人賣超12,130張，聯電今日收在53.5元，上漲0.5元，漲幅0.94%。

台積電（2330）今日收在633元，下跌4元，跌幅0.62%，外資賣超台積電7,830張，連二賣，投信買超310張，自營商賣超325張，合計三大法人賣超7,845張；另外，彩晶同樣遭外資賣超3,698張，連四賣。

外資今日買超前十大個股依序是長榮航（2618）、華航（2610）、華通（2313）、期街口布蘭特正2、華邦電（2344）、大同（2371）、欣興（3037）、玉山金（2884）、和益（1709）、大成鋼（2027）等；外資買超長榮航25,890張最多，其次是買超華航22,591張，買超華通14,051張居第三大。

外資 三大法人

延伸閱讀

台積、聯電 高盛按讚

群創去年第4季EPS 0.56元、全年EPS 5.53元

曝聯電再獲三星28nm OLED驅動IC大單 代工價格已超台積電

惠科列美限制出口名單 台面板廠受惠股價大漲

相關新聞

當戰爭疑慮消除後 這些族群有望重回主流

俄羅斯、烏克蘭似乎是一觸即發的緊張局勢衝擊全球股市，台股虎年開紅盤連四漲的氣勢中斷，戰爭的不確定性，讓資金退場觀望，今（...

政策利多點火 觀光股盤中大紅燈籠高掛、旅行社衝第一

中央疫情指揮中心透露3月中旬有機會進一步放寬商務客入境，並提出第3季及第4季開放國際跨境旅遊建議，觀光股今（15）日大受...

全體上市公司1月營收3.34兆元 成長8.92％

臺灣證券交易所表示，本國及第一上市公司分別計885家及77家，共計962家皆已於2月14日前完成2022年1月營收申報作...

虎年美股呈慢牛行情 法人：這些產業值得關注

虎年美股如何掌握？永豐金證券表示，經濟轉強、升息、通膨三大因素交織虎年，預期美股呈慢牛行情，在基期高及烏俄緊張的情勢下，...

台股萬八得而復失 跌45點收17,951點

台股今（15）日尾盤翻黑，終場下跌45.86點，收盤指數17,951.81點，成交量2,318.4億元，台積電（2330...

外資賣超162億 這3檔合計遭倒貨82,302張

台股今（15）日表現虎頭蛇尾，盤中翻紅一度拉升至18,085.91點，收復萬八大關，可惜午盤過後賣壓加重，終場收在17,...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。