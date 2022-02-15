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零壹去年營收突破百億 今年營運續看好

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

資訊服務大廠零壹（3029）去年全年營收首度突破百億元大關，該公司表示，目前公司仍持續增充代理的品牌及進行旗下產品的優化，再加上近年來國內科技大廠建廠效應明確，公司認為，相關商機可望持續湧現，有利今年營運表現。

零壹全年度營收自2012年以來就維持一路成長表現，去年全年營收不僅首度突破百億元關卡，達到逾128億元水準，全年營收年成長幅度更達到30.95%，該公司表示，除了長期穩定的訂單之外，去年也確實接獲IT基礎架構產品相關的大訂單，讓公司去年不僅營收首度站上百億元，年營收成長更逾三成水準。

對於今年的營運展望，去年基期大幅拉升，今年要維持10餘年來的成長步調，確實壓力較大，不過，近年來台灣科技產業蓬勃發展，甚至不少國外的科技大廠也在台灣進行擴產，使得市場對於IT基礎架構產品、資安產品、及雲端設備、遠距會議等設備需求持續增加。

該公司表示，目前公司在中、南部的科技園區的科技廠擴建都有訂單掌握，整體而言，市場目前釋出的需求也熱絡，公司對今年營運持續樂觀。

零壹主要產品應用領域分成IT基礎架構、網路暨資訊安全、雲平台、大數據等，該公司為台灣目前營運規模最大的IT加值服務通路商，該公司目前有至少30個合作原廠，其中有13個代理品牌在台市佔率第一，更有至少14個為獨家代理。

營收 零壹

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