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全體上市公司1月營收3.34兆元 成長8.92％

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
上市公司2022年1月營收統計
上市公司2022年1月營收統計

臺灣證券交易所表示，本國及第一上市公司分別計885家及77家，共計962家皆已於2月14日前完成2022年1月營收申報作業。全體上市公司1月營收總計3兆3,413億元，較2021年同期成長2,735億元，約8.92%；營收成長公司共611家，衰退公司共351家，較2020年同期則成長8,723億 元、35.33%。

全體上市公司2022年1月營收呈現成長趨勢的主要產業為航運業、油電燃氣業及半導體業，衰退趨勢的主要產業為橡膠工業、金融保險業及其他電子業。

證交所表示，經了解全體上市公司1月營收成長較大的產業：航運業因疫情影響供需失衡，致貨運需求成長及運價上漲；油電燃氣業因油價走高，致石化基本原料價格上漲；半導體業受5G晶片及車用晶片等市場需求強勁且供不應求影響。致1月較2021年同月成長。

1月營收衰退較大的產業：橡膠工業受車用輪胎及醫療手套供需變動影響，金融保險業因保險業務淨收益減少，其他電子業受零組件缺料及部分終端產品成長動能放緩影響，致1月較2021年同月營收衰退。

證交所表示，主管機關於今(15)日召集證交所等證期週邊單位，密切關注俄烏緊張情勢對股市及上市公司影響，持續掌握國際局勢，上市公司營收持續成長，提醒投資人關注公司基本面。

營收 上市公司 保險

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