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櫃買中心：上櫃公司1月營收年增10.2%

經濟日報 / 記者王奐敏／台北即時報導

雖然前一日美股跌多漲少，亞股除了陸股以外多數收黑，櫃買指數15日逆勢收紅，漲幅0.3%。櫃買中心指出，經統計，全體（788家）上櫃公司1月營收合計2,304億元，較2021年同期成長213億元，成長約10.2%，其中半導體業、光電業、電子零組件業，及其他電子業等產業仍持續大幅成長。

其中，營收成長的上櫃公司共有487家（占已申報上櫃公司61.8%），且上述487家上櫃公司1月營收較2021年同期成長金額達354億元。

證期局並於今（15）日邀集櫃買中心等證券周邊單位召開會議討論俄烏對峙情勢升高的因應對策，持續觀察國際情勢之變化，上櫃公司基本面表現仍穩健成長，不乏值得投資的優質公司，值得投資人多加關注。

櫃買中心 營收

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