當戰爭疑慮消除後 這些族群有望重回主流

俄羅斯、烏克蘭似乎是一觸即發的緊張局勢衝擊全球股市，台股虎年開紅盤連四漲的氣勢中斷，戰爭的不確定性，讓資金退場觀望，今（15）日表現更是虎頭蛇尾，法人認為，「打不打」本周可望攤牌，出現較明朗結果，電子股本波拉回後，後續包括第三代半導體、IC設計、IP、汽車組件等可望成為反彈的領頭羊，傳產可觀察貨櫃、航空、原物料的鋼鐵及塑化，還有解封概念股。

台股今日雖開低，但盤中翻紅一度拉升至18,085.91點，企圖收復萬八大關，可惜午盤過後賣壓加重，指數再翻黑，終場收在17,951.81點，回測季線，下跌45.86點，盤面上航運股、觀光股、百貨股漲幅領先，航運股占大盤成交比重21.5%，電子股占大盤成交比重56.9%。

受到俄羅斯、烏克蘭可能開戰的影響，美股下跌，台股也難逃下跌，但航空股、貨櫃股、旅遊股、餐飲族群等則是盤面上的強勢股，另外，櫃買中心早盤也是上漲，但在後半場卻是風雲變色，IC設計股出現殺盤，拖累指數。

證券分析師張陳浩表示，航空股強漲，貨櫃股抗跌，塑化股及特用化學股也有表現，抗通膨概念股的營建股也有多檔個股上漲，電子股原本走強，卻出現殺尾盤，主要是受戰爭的不確定性影響，逢反彈能出脫的先退場觀望，是造成今日反彈不高的一大原因。

張陳浩認為，俄烏戰爭恐爆發的不確定因素應該不會拖太久，由俄方所釋出的訊息，預期可望在本周攤牌，「打不打」將會比較明朗，但這段時間，台股可能出現量縮的情況。

他說，除了法人推估的三種情境外，還有一個劇本可能是俄國動手了，但戰事很快結束，且北約及美國並未祭出制裁，如果是這個情境，股市將會上漲，最壞的情況則是戰爭開打，且俄羅斯遭到經濟制裁，到時候可能造成通膨加速，石油大漲等情況的出現。

張陳浩坦言，在戰爭的不確定因素下，資金有從電手股轉向避險概念股的情況，包括原物料族群的塑化股，貴金屬概念股等，另外，抗通膨概念股的營建股，也值得留意，再來是解封概念股，可能成為市場資金進駐標的，包括航空股、旅遊及餐飲的微解封題材將推升相關族群的表現。

不過，張陳浩強調，在戰爭的不確定因素消除後，本波拉回的電子股，包括第三代半導體、元宇宙、汽車零組件、IP等跌深電子股，都可望重回主流，他以二極體為例，由強茂率先V轉站上各均線，到德微、朋程、台半等，都與車用有關，整體二極體股走強。

華南投顧董事長儲祥生表示，目前市場普遍預期開戰的機會不大，若是美股有機會反彈，台股也有反彈機會，只要貨櫃股及IC設計股的表現不要太差，有機會帶動台股上漲，電子股包括IP、電動車、第三代半導體也是值得留意的族群。

在傳產股部分，儲祥生認為，資金從電子股轉向傳產股的跡象並不明顯，包括貨櫃股、散裝、航空股已先行發動，可以觀察鋼鐵、塑化股有沒有機會，中鋼3月盤價看漲，鋼鐵股有機會表現，油價上漲下，塑化股也有機會。