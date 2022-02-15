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台股下跌45.86點 三大法人賣超182.32億元

經濟日報 / 記者馬琬淳／即時報導
台股示意圖。本報資料照片
台股示意圖。本報資料照片

台股今（15）日開低往上震盪，一度漲至18,085.91點，但午盤後出現殺盤賣壓，指數由紅翻黑，萬八大關又失守，收在17,951.81點，下跌45.86點，成交量縮至2,318.4億元；三大法人賣超182.32億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超162.21億元，投信買超19.85億元，自營商賣超（合計）39.96億元，其中自營商（自行買賣）賣超12.24億元，自營商（避險）賣超27.72億元。

全球邊境逐步解封，航空貨運價格維持高檔，激勵航空雙雄大漲，長榮航（2618）一度逼近漲停，收31.25元，漲幅7.39%，華航（2610）上漲較少，收27.45元，漲幅2.81%。台積電（2330）尾盤股價走弱，收633元，下跌4元。受到尾盤賣壓影響，原本上漲的IC設計類股漲幅皆縮小，先前漲多的個股跌幅擴大，創惟（6104）大跌7.55%。大盤指數終場收在17,951.81點，跌幅0.25%。

自營商 三大法人

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