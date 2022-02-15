台股萬八得而復失 跌45點收17,951點

台股今（15）日尾盤翻黑，終場下跌45.86點，收盤指數17,951.81點，成交量2,318.4億元，台積電（2330）收盤下跌4元，以633元收盤。

台股昨（14）日跌深，今日呈現震盪整理格局，開盤後站回萬八，盤中高點一度達到18,085.91點，接著持續於18,060點上下震盪，午後走跌，回到萬八以下。

台新投顧副總黃文清指出，觀察俄烏衝突，目前局勢傾向以外交途徑解決，美股受俄烏影響的恐慌心理在昨日逐漸降低，進而牽動台股今日盤勢回穩，但盤中仍作整理格局。黃文清建議，投資人可趁低檔挑選價值型股票，或是選擇獲利面佳的標的進行布局。

黃文清表示，投資人需觀察俄烏影響後續，預期盤勢整理將持續至2月底，若俄烏情勢穩定，整體市場將有機會漸漸回穩。建議投資人可在震盪期間做多方長線布局，以受惠升息的金融類股為最佳標的，另外也看好今年電動車趨勢，以及半導體、相關耗材供不應求，而塑化族群也可擇機入手。

今日盤中成交金額大且上漲個股有：華立（3010），技嘉（2376），欣興（3037）等股。盤中成交金額大卻走勢疲軟者有：創惟（6104），晶焱（6411），文曄（3036），台勝科（3532）等股。